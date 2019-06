Fettstoffwechsel: Kennen Sie Ihren Lp(a)-Wert?

Bluthochdruck, periphere arterielle Verschlusskrankheit, koronare Herzkrankheit bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall zählen zu den möglichen Folgen.

Neben dem LDL-Cholesterin spielt hier der bisher noch wenig bekannte und in seiner Gefährlichkeit unterschätzte sogenannte Lp(a)-Wert eine bedeutende Rolle. Er verändert sich ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr und ist ein wichtiger Indikator für das Vorliegen einer Fettstoffwechselstörung. "Während Cholesterin bei Blutuntersuchungen heute standardmäßig untersucht wird, wird der Lp(a)-Wert, obwohl vor mehr als 50 Jahren entdeckt, kaum gemessen", so Univ.-Prof. Helmut Sinzinger, Präsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Daher liege der Schwerpunkt der diesjährigen Cholesterin-Woche darauf, über die Bedeutung des Lp(a)-Wertes zu informieren.

Ursache für Entzündungen

Denn auch das alleinige Vorliegen eines erhöhten Lp(a)-Wertes stellt, bei sonst im Normbereich liegenden (LDL-)Cholesterin-Werten, eine Gefahr für die Entstehung von Atherosklerose und kardiovaskulären Ereignissen dar. "Der Lp(a)-Wert spielt als unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor eine bedeutende Rolle. Denn er kann entzündliche Prozesse in den Blutgefäßen hervorrufen und bereits vorhandene Plaques an den Gefäßwänden destabilisieren", sagt Sinzinger. Treten in einer Familie frühzeitig Gefäßereignisse auf, sollte bei den Kindern der Lp(a)-Wert bereits vor dem sechsten Lebensjahr bestimmt werden.