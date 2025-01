Das hilft gegen Fersensporn

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens Symptome eines Fersensporns. Die Häufigkeit dieses Leides steigt mit dem Alter. Obwohl ein Fersensporn so richtig unangenehm ist und auch Schmerzen verursachen kann, gibt es gleich am Anfang eine gute Nachricht: Nur in seltenen Fällen ist eine Operation notwendig, meist reicht eine konservative Behandlung aus.