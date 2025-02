Feine Sinne, starke Seele: Bin ich hochsensibel?

Hochsensibilität betrifft 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. "Leider wird diese besondere Eigenschaft oft missverstanden – und Betroffene werden immer wieder aufgefordert, sich doch nicht alles so zu Herzen zu nehmen und nicht so übersensibel zu sein", sagt Miriam Sompek. Die 37-Jährige, die mit ihrer dreijährigen Tochter in Tollet bei Grieskirchen lebt, ist Initiatorin des "Instituts für Hochsensibilität" und neuerdings auch Buchautorin.