Im ersten Moment klingt es gar nicht so unplausibel: Die derzeit grassierende Omikron-Variante des Coronavirus ist zwar ansteckender als ihre Vorgängerinnen, sie verursacht aber keine schwereren Verläufe. So weit, so gut. Wenn, dann jetzt, meinen deshalb viele Userinnen und User seit einiger Zeit in den sozialen Medien und wittern mit einer Infektionswelle im Sommer die Möglichkeit eines immunologischen Vorteils für die kalte Jahreszeit.