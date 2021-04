Fast jede zehnte Frau erleidet eine Fehlgeburt

Ein internationales Expertenteam hat am Dienstag einen Bericht in dem Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht, wonach sich die Zahl der weltweiten Fehlgeburten pro Jahr auf rund 23 Millionen beläuft. Das seien rund "44 pro Minute".

Vermutlich sei die Zahl "wesentlich höher", weil nicht jede Fehlgeburt gemeldet werde.

Das Phänomen sei "viel zu lange heruntergespielt und oft nicht ernst genommen worden", kritisierten die Wissenschafter. "Es reicht nicht mehr, den Frauen einfach zu sagen: Versucht es weiter", erklärten sie im Vorwort. Vor allem in psychologischer Hinsicht müsse es mehr Unterstützung für die Betroffenen geben.

Zuletzt hatten das Model Chrissy Teigen (35) und die Ehefrau von Prinz Harry, Herzogin Meghan Markle (39), über ihre Fehlgeburten berichtet. Organisationen, die sich um Betroffene kümmern, begrüßten das.