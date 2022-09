Fast die Hälfte der EU-Bürger treibt keinen Sport

Rund 45 Prozent der Befragten gab an, gar keinen - auch keinen leichten - Sport zu treiben. Knapp 40 Prozent gaben an, mindestens einmal pro Woche aktiv zu sein, wie aus einem am Montag veröffentlichten Eurobarometer hervorgeht. Insgesamt 17 Prozent der Befragten bewegen sich den Angaben zufolge weniger als einmal pro Woche.

Keine Zeit

Die Mehrheit der Sportmuffel gibt fehlende Zeit als Hauptgrund dafür an, keinen Sport zu treiben. Auch mangelnde Motivation und Desinteresse am Sport zählen zu den meistgenannten Gründen. Die sportlich aktiven Europäerinnen und Europäer freuen sich hingegen über eine Verbesserung der eigenen Gesundheit und des Fitnessniveaus oder sind auf der Suche nach Entspannung beim Training.

Hälfte sportelt lieber draußen

Bei der vergangenen Befragung im Jahr 2017 gaben noch 46 Prozent der Befragten an, keinen Sport zu treiben. Die Zahl der Sportverweigerer ist somit leicht gesunken. Eine neue, möglicherweise durch die Corona-Pandemie verstärkte Tendenz sei, dass fast ein Drittel der Befragten nun lieber zu Hause trainiere, heißt es weiter. Die Hälfte der Befragten bevorzugt Aktivitäten im Freien.

Mit einem Anteil von 54 Prozent trainieren den Angaben zufolge die meisten Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 15 bis 24 Jahren. Bei den 25- bis 39-Jährigen sind es nur noch 42 Prozent, bei den 40- bis 54-Jährigen rund 32 Prozent und bei den über 55-Jährigen nur noch 21 Prozent.