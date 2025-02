Fast 10.000 Krankmeldungen wegen Influenza: Grippesaison vor Höhepunkt

9.960 Personen wurden in der Vorwoche wegen Influenza krankgeschrieben, weitere 109.440 aufgrund von grippalen Infekten. Corona betraf 1.010 Krankmeldungen. "Die Zahlen der Erkrankungen aufgrund der echten Grippe und der grippalen Infekte steigen nach wie vor, aber nicht mehr im Ausmaß wie in den vergangenen Wochen", sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Lesen Sie auch: Experten verraten: Wie wir unser Immunsystem im Winter stärken

Die zirkulierenden Viren A(H1N1)pdm09 und Influenza B(Victoria) seien genau jene Virusstämme, die in den Influenzaimpfungen enthalten seien, so Krauter. "Neben der Grippe-Impfung tragen auch einfache Hygienemaßnahmen, wie etwa regelmäßiges Händewaschen, häufiges Lüften von Räumen und das Einhalten von Abstandsregeln, zum Schutz vor Ansteckung und Weiterverbreitung bei. Außerdem ist es ratsam, das Immunsystem zu stärken, indem man sich gesund ernährt, ausreichend schläft, sich viel in der frischen Luft bewegt, Stress vermeidet und nicht raucht", riet der ÖGK-Chefarzt. Insgesamt gab es in der vergangenen Woche (KW 6) 299.595 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper