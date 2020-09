Farben wecken überall ähnliche Gefühle

"Es zeigt sich eine große globale Übereinstimmung", sagte Daniel Oberfeld-Twistel vom Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Uni Mainz, die sich an einer internationalen Studie beteiligt hat. Dafür wurden fast 4600 Menschen aus 30 Nationen auf sechs Kontinenten befragt. Sie mussten zwölf Farben jeweils bis zu 20 Gefühlen zuordnen. Ergebnis: Neben den globalen Übereinstimmungen gibt es auch nationale Besonderheiten, berichten die Forscher im Fachmagazin "Psychological Science". Zum Beispiel wird Weiß in China wesentlich stärker mit Trauer verbunden, ähnliches gilt für Lila in Griechenland. "Möglicherweise liegt das daran, dass in China bei Beerdigungen weiße Kleidung getragen und Lila in der griechisch-orthodoxen Kirche zur Verdeutlichung von Trauer verwendet wird".

