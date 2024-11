Experten verraten: Wie wir unser Immunsystem im Winter stärken

TCM: Tee aus chinesischen Kräutern Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) zählt zu den ältesten Heilmethoden der Welt. Sie stammt aus China und umfasst unter anderem die Akupunktur, kennt aber auch mehr als 15.000 Heilpflanzen, die seit Jahrtausenden nicht nur in Asien, sondern mittlerweile weltweit für ihre heilenden Eigenschaften geschätzt werden. „Die Kräuter spielen eine entscheidende Rolle in der Therapie und sollen dabei helfen, die Lebenskraft Qi wieder in Fluss zu bringen und