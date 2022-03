Die Pollensaison fängt dieses Jahr früher an und wird auch intensiver und länger andauern – so der wenig erfreuliche Trend für Allergiker, den der Pollenwarndienst vorhersagt. "Der Grund liegt im Jahr 2021, da hat die Natur eine Pause eingelegt und es gab einen extrem niedrigen Pollenflug", sagt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst in Kärnten. Die Natur hätte Kräfte sammeln können, die sie heuer nutze.