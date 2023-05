Experte klärt auf: Was es für einen guten Schlaf braucht

Laut der Österreichischen Schlafgesellschaft leiden 30 Prozent der Bevölkerung an Einschlaf- und sogar 51 Prozent an Durchschlafstörungen – und die Zahl der Betroffenen steigt jährlich. Oberarzt Andreas Kaindlstorfer, Leiter des Schlaflabors am Neuromed-Campus des Kepler-Universitätsklinikums Linz, steht auch beim Gesundheitstalk am Mittwoch, 17. Mai, Frage und Antwort.