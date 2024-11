Ewigkeitschemikalien und ihre Auswirkungen

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), auch bekannt als "Ewigkeitschemikalien", stehen schon länger in Diskussion. Ihre extreme Stabilität macht sie nahezu unzerstörbar, und ihre vielseitigen Eigenschaften – wasser-, öl- und fettabweisend – haben sie zu einer Schlüsselkomponente in zahlreichen Alltagsprodukten gemacht. Sie finden sich in Kosmetikartikeln wie Wimpertusche, Outdoorbekleidung, Pfannenbeschichtungen und Feuerlöschmitteln.