EU genehmigte Impfstoff gegen Affenpocken

Wie ein Sprecher bestätigte, folgte die Behörde der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde und genehmigte das Präparat des Unternehmens Bavarian Nordic zum Schutz von Erwachsenen gegen Affenpocken. Bisher war der Impfstoff auf EU-Ebene nur zum Schutz von Erwachsenen gegen Menschenpocken zugelassen.

In Österreich ist bereits eine Lieferung des Impfstoffs eingetroffen, eine weitere wird in den kommenden Wochen erwartet. Vom Nationalen Impfgremium wird eine Impfung derzeit nur für Risikogruppen empfohlen. Risikoverhalten liegt vor, wenn Personen häufig wechselnden sexuellen Kontakt haben. In Österreich sind aktuell insbesondere Männer mit gleichgeschlechtlichen Partnern von Affenpocken betroffen.