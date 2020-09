Essenstrends auf dem Prüfstand

Mit bewusster Ernährung kann man Übergewicht, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen wie etwa Diabetes weitgehend vermeiden. Diese Erkenntnis hat sich mittlerweile herumgesprochen und viele neue Ernährungstrends mit sich gebracht, die recht unterschiedlichen Ansätzen folgen.

So schwören etwa Anhänger der ketogenen Ernährung auf extrem proteinreiche Kost, andere wiederum essen fast ausschließlich so genannte Superfoods. Aber wie gesund sind die aktuellen Essenstrends wirklich? Haben sie auch unerwünschte Nebenwirkungen? Der Ernährungswissenschafter Christian Putscher sieht viele der aktuellen Methoden kritisch.

(Symbolfoto) Bild: Privat

Zuckerfrei

Damit ist der Verzicht auf Zucker und auf Lebensmittel, denen Zucker zugesetzt wurde, gemeint. Putscher sagt zu diesem Trend: „Das große Missverständnis dabei ist, dass viele nur Haushaltszucker meiden, dafür verwenden sie alternative Zuckerquellen wie etwa Agavendicksaft oder Fruchtzucker, aber auch zu viel von diesen Zuckersorten ist ungesund. In Wahrheit verwandelt der Körper alle kohlenhydrathaltigen Lebensmittel in Zucker. Daher sollten Menschen, die sich körperlich wenig anstrengen, nicht nur wenig Zucker, sondern generell weniger Kohlenhydrate essen.“

Clean Eating

Darunter versteht man eine Ernährung, die auf der Zubereitung von frischen, naturbelassenen Lebensmitteln ohne Zusatzstoffe basiert. Das ist laut Ernährungsexperte Putscher eine „super Sache“. „Diese Ernährungsform kann ich voll unterstützen. Problematisch wird es nur, wenn man es übertreibt und keinen Salat mehr im Restaurant isst, weil man nicht genau weiß, wie das Dressing zubereitet wurde.“

Superfood

Das sind Lebensmittel, die wegen ihres Nährstoffgehalts (Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien) einen hohen Gesundheitsnutzen haben. „Dazu gehört etwa auch Leinsamen, der ein Tausendsassa ist, weil er mehr als 50 Prozent Omega-3-Fettsäuren, viele Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe enthält“, sagt Putscher. Derartige Lebensmittel in den täglichen Speiseplan einzubauen, sei empfehlenswert. Man dürfe dabei aber nicht auf seine Grundbedürfnisse beim Essen vergessen. „Nur Superfood zu essen, ist nicht befriedigend.“

Low Carb

Darunter versteht man eine kohlenhydratarme Ernährung. „Generell kaum Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, kann ich nicht raten, das muss an den Lebensstil angepasst werden“, sagt Putscher. „Wer beispielsweise viel Sport betreibt oder einen körperlich anstrengenden Beruf hat, braucht viel Energie und daher auch mehr Kohlenhydrate als ein Mensch, der sich wenig bewegt.“

Ketogene Ernährung

Vertreter dieser Ernährungsform essen sehr kohlenhydratarm, dafür extrem fett- und eiweißreich. „Diese Diät ist für die wenigsten Menschen geeignet“, sagt Putscher. Man verliere dabei vor allem wertvolle Muskelmasse. „Ein Grund, warum sich die meisten Sportler nie so ernähren würden“, sagt der Experte. Ketogene Ernährung wirke sich negativ auf die Verdauung aus (Verstopfung) und könne Dickdarmkrebs fördern. „Mit diesem Trend wird vor allem der Markt der Nahrungsergänzungsmittel gefördert“, so Putscher.

16:8-Ernährung

Dabei beschränkt man das Essen auf ein Zeitintervall von acht Stunden. In den restlichen 16 Stunden darf man nur Wasser und ungezuckerten Tee oder Kaffee zu sich nehmen. Diese Ernährungsform soll helfen, abzunehmen, und zudem den Autophagieprozess (Zellreparaturprozess im Körper) ankurbeln. Putscher dazu: „Wenn diese Ernährung zum Lebensstil passt, ist sie durchaus empfehlenswert. Man muss jedoch bedenken, dass sich der Körper an tägliche Routinen gewöhnt. Die gewünschten Effekte hat man dadurch irgendwann nicht mehr. Ich empfehle, unregelmäßig zu fasten. Zum Beispiel das Abendessen zweimal pro Woche an unterschiedlichen Tagen ausfallen zu lassen.“

Clean Meat

Das ist ein Zukunftstrend, der vor allem Tierschützer anspricht. Unter „Clean Meat“ versteht man Fleisch, das im Labor aus Stammzellen gezüchtet wird. Derartiges Fleisch ist noch nicht am Markt erhältlich. „Hier ist noch sehr viel Forschung nötig, man muss sehen, wie sich diese Art der Fleischproduktion weiterentwickelt“, sagt Putscher. Bei diesem Thema befinde sich die Wissenschaft noch in der Experimentierphase.

Basische Ernährung

Dabei werden dem Körper nur so genannte basische Nahrungsmittel (wie etwa Obst, Gemüse, Salate, Pilze, Wildkräuter, Keime) zugeführt. „Diese Ernährungsform ist längst überholt. Denn sie basiert auf der widerlegten Annahme, dass dem Körper Säuren schaden würden. Aber wir brauchen im Verdauungsapparat unbedingt Säure zur Verarbeitung der Nahrung und zum Schutz vor Keimen.“

Insekten als Nahrung

Als Proteinlieferanten könnte der Verzehr von Insekten künftig eine Alternative zum Fleischkonsum darstellen. „Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, aber nicht für jeden ist die Vorstellung, Insekten zu essen, eine schöne“, so der Ernährungswissenschafter. Er habe beispielsweise vor Jahren einen Insektenriegel von einer Nahrungsmittelmesse mitgenommen, aber bis heute nicht gegessen. „Bei Nahrungsmitteln, die von wild lebenden Insekten gewonnen werden, sehe ich eine gewissen Gefahr, dass dadurch Krankheiten übertragen werden könnten“, sagt Putscher. Bei gezüchteten Insekten habe er zumindest in dieser Hinsicht weniger Bedenken. Auch diese Ernährungsidee sei derzeit noch nicht ausgereift.

Zur Person: Christian Putscher ist Ernährungswissenschafter und Personal Trainer aus Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis). Er berät unter anderem Spitzensportler wie die Leichtathletin Verena Preiner.

Putschers Ernährungsphilosophie: „Essen ist die emotionalste, weil individuellste Angelegenheit der Welt. Daher ist es vollkommen logisch, dass es keine allgemeingültige gesunde Ernährung geben kann, sondern nur eine personifizierte, auf den Ist-Zustand abgestimmte.“

Christian Putscher Bild: Volker Weihbold

Artikel von Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit u.griessl@nachrichten.at