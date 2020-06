Jeder Haustierbesitzer kennt das: Wenn sich die Katze schnurrend auf den Schoß setzt oder einen der Hund beim Nachhausekommen wedelnd begrüßt, löst das Glücksgefühle aus. Diese stellen sich auch auf dem Rücken eines Pferdes, beim Füttern der Hühner oder beim Streicheln von Meerschweinchen ein. Noch einen Schritt weiter geht die sogenannte "tiergestützte Therapie".

"Tiere machen den Therapieprozess effizienter", erklärt Psychologe Rainer Wohlfarth, der seit 15 Jahren mit verschiedenen Vierbeinern arbeitet. Dabei sind Tiere seine "Mitarbeiter", die besondere Talente und Vorlieben haben. Streicheln, Füttern, Reiten, Spielen – alles basiert auf beiden Seiten auf Freiwilligkeit.

Freiwilligkeit ist oberstes Gebot

"Wir überreden Tiere auch nicht mit Leckerlis. Sie haben manchmal gute und manchmal schlechte Tage – und dann funktioniert die Zusammenarbeit eben auch einmal nicht", sagt der 59-Jährige. "Es herrscht immer das Prinzip der Freiwilligkeit. Deshalb ist die Anzahl der Therapien, die man mit einem Tier begleiten kann, auch begrenzt", erklärt Wohlfarths Partnerin Bettina Mutschler, die als Coach ebenfalls mit Tieren arbeitet. Was die Klienten mit den Tieren erleben, wird dann mit dem Therapeuten besprochen. Lernprozesse werden in den Alltag übertragen – nur dann profitiert der Klient. Das ist auch der große Unterschied zum einfachen Kontakt mit Tieren zuhause oder auf dem Bauernhof: Dort tut der Kontakt zwar auch gut, wird aber nicht mit Hilfe eines Profis analysiert und reflektiert.

Für die tiergestützte Therapie sind – je nach Fragestellung – unterschiedlichste Arten geeignet. Pferde: Physiotherapie auf dem Pferd, heilpädagogisches oder therapeutisches Reiten – die Varianten sind vielfältig. Je nachdem, welche Ausbildung der Therapeut hat, unterstützt das Pferd die jeweilige Methode. Vorteile können sein, die Wärme des Tieres zu empfinden, rhythmische Bewegungen zu spüren, getragen zu werden. "So ein großes Tier führen zu lernen, unterstützt zum Beispiel die Selbstwirksamkeit", sagt Wohlfarth.

Esel: Sie sind sehr autonome Tiere, leben in der Gruppe, aber nicht in Hierarchien. Das heißt, jedes Tier entscheidet selbst, was es tun möchte und was nicht. Will man etwas von einem Esel, muss man mit ihm in Beziehung gehen. Zu führen, ohne Druck auszuüben, lässt sich mit dieser Tierart besonders gut trainieren.

Ziegen: Sie fordern Grenzen ein. Kinder, die sich wenig bewegen, werden motiviert, aktiver zu sein. Weil Ziegen immer in der Gruppe leben, lassen sich dort Hierarchien besonders gut beobachten. Dabei lernt man, sich in eine Gruppe zu integrieren. Man kann Ziegen nicht nur streicheln und füttern, sondern auch mit ihnen klettern.

Hund: Er ist das Begleittier par excellence. Die meisten Hunde haben Spaß am Kontakt mit Menschen und sind auch für die Arbeit mit Kindern gut geeignet.

Katzen: Sie sind sehr eigenwillig und entscheiden selbst, ob sie mit Menschen in Kontakt treten möchten. Wenn sie zu viel gestreichelt werden, ziehen sie sich gerne zurück.

Kühe: Auf ihrem Rücken kann man die Wärme und die Atembewegungen spüren.

Delfine: Therapien mit den Wassertieren werden als besonders wirksam angesehen. Schwierig ist es jedoch, die Wildtiere artgerecht zu halten. Die Arbeit mit einem heimischen Tier könne ebenso effizient sein, sagt Wohlfarth.

Buchtipp: Rainer Wohlfarth, Bettina Mutschler: Die Heilkraft der Tiere, btb-Verlag, 20 Euro

Artikel von Dietlind Hebestreit d.hebestreit@nachrichten.at