Christian Lagger, Geschäftsführer der Krankenhäuser der Elisabethinen in Graz, ist neuer Vorsitzender der österreichischen Ordensspitäler. Mehr als 26.000 Mitarbeiter kümmern sich in den 23 Krankenhäusern jährlich um 1,8 Millionen Patientinnen und Patienten sowie rund 200.000 Operationen. Somit sind die Ordensspitäler der größte Spitalsträger in Österreich.