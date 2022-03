Erstmals operierte in Oberösterreich ein Roboter Lungenkrebs

Jetzt wurde er erstmals in Oberösterreich in der Thoraxchirurgie im Ordensklinikum Linz eingesetzt.

Das Lungenkarzinom ist die tödlichste Krebsvariante. 90 Prozent der Betroffenen sind Raucher, eher im fortgeschrittenen Alter. Die restlichen zehn Prozent sind oft jünger und in der Mehrzahl weiblich. Bei der kleineren Gruppe ist die Ursache in vielen Fällen unklar, manchmal sind Gendefekte verantwortlich. Das Tückische an der Krankheit: Wenn erste Symptome auftreten, ist der Krebs oft schon sehr weit fortgeschritten.

Krebs wird immer öfter chronisch

In das hoch zertifizierte Thorax Zentrum bei den Elisabethinen im Ordensklinikum Linz kommen deshalb meist entweder schwer Betroffene mit Symptomen oder Patienten, bei denen ein Zufallsbefund vorliegt. "Im frühen Stadium kann man den Krebs manchmal heilen, später geht es darum, bei guter Lebensqualität möglichst viele Lebensjahre zu ermöglichen", sagt Oberarzt Michael Schumacher, Leiter des Thorax Zentrums. Die Lebenszeit zu verlängern, gelinge immer besser. Krebs werde immer öfter eine chronische Erkrankung.

Das funktioniert aber nur, wenn Betroffene rasch die richtige Therapien bekommen. Mit dem DaVinci-Roboter lassen sich Operationstechniken so verfeinern, dass die Wunden bei gutem Ergebnis schneller und ohne Komplikationen heilen. "Je genauer eine Operation durchgeführt wird, desto schneller ist die Wundheilung", erklärt Chirurgie-Primar Matthias Biebl. Das sei wichtig, weil dann schneller mit weiteren Behandlungen wie Medikamenten oder Bestrahlungen begonnen werden kann. Und Zeit spielt gerade bei dieser Krebsart eine Schlüsselrolle. (dh)