Erstes Mittel gegen kreisrunden Haarausfall

Die Ohrfeige von Hollywoodstar Will Smith bei den Oscars rückte die Haarausfall-Krankheit seiner Frau Jada Pinkett Smith in den Fokus – nun ist in den USA mit "Olumiant" das erste systemische Medikament gegen Alopecia areata zugelassen worden, das auf den ganzen Körper wirkt. Von der Erkrankung, die sich oft als lückenhafte Kahlheit äußere, seien jährlich mehr als 300.000 Menschen in den USA betroffen. Die nun zugelassenen Tabletten seien in zwei Studien mit Patienten, die mindestens 50 Prozent ihres Haares verloren hätten, für mehr als sechs Monate getestet worden.

Maßstab für die Wirksamkeit des Mittels sei die Anzahl der Patienten gewesen, die in der 36. Woche mindestens 80 Prozent ihrer Haarbedeckung wiedererlangt hätten.