Erster Hybrid-OP im Uniklinikum

Eingriffe an Blutgefäßen im Gehirn sollen damit schonender und schneller gelingen und die Behandlungsqualität verbessert werden. Auch die Dauer der Operationen kann so verkürzt werden. Der Raum ist unter anderem mit einem Roboterarm und einer intraoperativen Angiografieanlage, deren Strahlungsquelle und Detektor direkt in das Operationsgebiet eingeschwenkt werden können, ausgestattet.

