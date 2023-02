Erste Hilfe, wenn Piercing und Co Probleme machen

"Das ist gar nicht so selten und tritt in 30 Prozent der Fälle auf", sagt Doris Auinger von der Apotheke zum Schwarzen Adler in Linz. Was auch kein Wunder sei, schließlich handle es sich um einen Eingriff, bei dem die Haut verletzt werde. "Und das ist immer eine mögliche Eintrittspforte für Bakterien und Viren."

Symptome reichen von Juckreiz über ein brennendes Gefühl bis zu Rötungen und Schwellungen, sogar Blutungen seien möglich. "Oberstes Gebot ist daher absolute Hygiene, dazu zählt vor allem, die Wunde gut zu reinigen und zu desinfizieren", sagt Doris Auinger.

Wund- und Heilsalben helfen

Darüber hinaus müsse man sich klar sein, dass ein Piercing oder Tattoo Zeit zum Heilen brauche – je nach Körperregion mehrere Wochen oder gar Monate. "Hier leisten Wund- und Heilsalben gute Dienste, es gibt aber sogar spezielle Tattoocremes", sagt Auinger.

Wichtig sei zudem, darauf zu achten, dass man die tätowierte Haut in der Anfangsphase nicht zu sehr beanspruche. "Also nicht reiben oder gar bürsten. Auch von zu langem Duschen oder Baden oder gar einem Thermenaufenthalt rate ich ab", sagt Auinger. Auch die Sonne sollte man anfangs meiden, genauso wie Duftstoffe. Bei Piercings wiederum warnt sie davor, daran herumzuspielen. "Zu enge oder fusselige Kleider erhöhen die Entzündungsgefahr."

Autor Valerie Hader Valerie Hader