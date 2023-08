Erste Hilfe: Wenn Kinder Dinge verschlucken

Es zählt zu den absoluten Horrorszenarien: Wenn sich Kinder an ihrem Essen oder kleinen Spielsachen verschlucken, kann Lebensgefahr bestehen. Trotzdem sollte man ruhig bleiben und gezielt aktiv werden. Die Ärztekammer Oberösterreich erklärt, was zu tun ist. Darüber hinaus – und zur praktischen Übung – empfiehlt sich der Besuch eines entsprechenden Erste-Hilfe-Kurses.

Wenn Säuglinge etwas verschlucken, sollte man die Rettung verständigen oder jemanden anweisen, das zu tun. Bis die Sanitäter kommen, legt man den Säugling bäuchlings auf den Unterarm des Helfenden. Den Säuglingskopf am Kiefer mit den Fingern fixieren. Achten Sie darauf, dass die Finger nicht in die Halsweichteile drücken, sondern bloß den Kiefer festhalten. Halten Sie den Arm, auf dem das Kind liegt, etwas schräg nach unten. Nun müssen Sie mit der anderen Hand fünf kräftige Schläge mit dem Handballen zwischen die Schulterblätter setzen. "Durch wenige Schläge soll sich der Gegenstand oder die Nahrung aus dem Rachen lösen. Wenn das nicht gelingt, probieren Sie es nochmals und beatmen Sie danach", sagt Fritz Firlinger, Referent für Notärzte in der OÖ Ärztekammer.

Wenn ältere Kinder etwas verschlucken (älter als ein Jahr) ebenfalls fünf Schläge zwischen die Schulterblätter setzen. Das Kind legt man dabei über das Knie oder stellt es nach vorne gebeugt vor sich auf. Auch hier hofft man, dass sich der Gegenstand nach wenigen Schlägen von alleine löst und herausgebracht werden kann. Andernfalls ist auch hier eine Beatmung nötig. Vom "Heimlich-Handgriff" bei Kindern rät Firlinger ab, da dieser Griff schwere Verletzungen im Brustkorb-Bereich nach sich ziehen kann.

