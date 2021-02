Erste Hilfe bei trockenen, rissigen Fingern

Unsere Haut ist von einem Schutzmantel, einem dünnen Film aus Fett, Feuchtigkeit und Säure, umgeben. "Vor allem im Winter ist diese Schicht jedoch zahlreichen Angriffen ausgesetzt – so entzieht trockene Heizungsluft der Haut Feuchtigkeit, Kälte vermindert die Fettproduktion der Talgdrüsen und Händewaschen mit Seife bringt das Säure-Basen-Gleichgewicht durcheinander", sagt Werner Saxinger, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten im Klinikum Wels-Grieskirchen. "Ist der Schutzmantel der Haut einmal gestört, wird die Haut zuerst trocken und rau, in weiterer Folge kann es aber zu schmerzhaften blutenden Einrissen kommen. Hier können Viren und Bakterien in den Körper eindringen, wo sie Entzündungen verursachen."

Deshalb ist die richtige Pflege so wichtig: "So sollten der Haut nach der Arbeit beziehungsweise nach der Desinfektion Feuchtigkeit und Fett zugeführt werden – die Hände regenerieren sich und bleiben geschmeidig", sagt Saxinger. "Bei Handcremen sind vor allem Inhaltsstoffe wichtig, die Feuchtigkeit binden und halten, zum Beispiel Glycerin, Urea, Mandelöl und Olivenöl."

Tipps des Experten

Wenn die Haut zwischen den Fingern spannt, juckt oder brennt, können dies Anzeichen einer Dermatitis sein – erkundigen Sie sich in der Apotheke nach einer entsprechenden Creme, sagt Werner Saxinger.

Treten hartnäckige trockene, rote oder schuppige Hautstellen auf, müssen diese ärztlich abgeklärt werden, um einem Entstehen eines Ekzems und in Folge einer Kontaktallergie entgegenzuwirken. „Menschen mit Vorerkrankungen wie Neurodermitis müssen besonders auf Hautschutz achten!“