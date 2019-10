Ernährung für Frauen: wie es dem Zyklus gefällt

Den eigenen Zyklus erleben viele Frauen sehr bewusst, andere spüren die Veränderungen des Hormonhaushalts kaum. Wie sie durch Ernährung die einzelnen Phasen unterstützen können, haben drei junge Frauen aus dem Waldviertel herausgefunden und das Buch "Eat like a woman" geschrieben. "Die Menstruation, der Eisprung, das sind Themen, über die man nicht so oft spricht", sagt Verena Haselmayr (29), eine der Autorinnen. Sie hatte keine Menstruation bis sie als junge Frau die Pille verschrieben bekam. "Das erschien mir aber alles sehr getaktet, sehr unnatürlich, und ich wollte es auf natürliche Art versuchen", berichtet sie. Sie erhielt auch noch die Diagnose "unfruchtbar" und machte sich auf die Suche. Was blockiert und stresst mich? Und wie kann ich meinen Körper unterstützen? "Ich habe mich intensiv mit Ernährung beschäftigt und ein Jahr nach der Diagnose hatte ich erstmals meine Menstruation – ganz ohne chemische Hilfsmittel", sagt die Yogalehrerin. Mit 28 wurde sie schließlich schwanger, ihr Baby ist ein Jahr alt.

Ihre Mitautorinnen Andrea Haselmayr und Denise Rosenberger haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie teilen ihr Wissen im Buch und im Blog "Feminine Food", halten Seminare und Vorträge.

Den Zyklus unterteilen sie grob in zwei Phasen: Das sogenannte "Aufblühen" dauert vom letzten Tag der Menstruation bis zum Eisprung, das "Loslassen" beginnt nach dem Eisprung und dauert bis zum Ende der Menstruation. "In der Phase des Aufblühens bieten sich viele grüne Lebensmittel an, wie Blattgemüse, Spinat, Brokkoli. Sie versorgen den Körper mit wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen. Auch Kräuter, Kürbiskerne sowie Äpfel, Birnen, Orangen und Trauben sind wertvoll", erklärt Haselmayr.

In der Phase des Loslassens sei es gut, den Körper mit eisenhaltigen Lebensmitteln wie Roter Rübe, bitteren Blattsalaten und Wurzelgemüse zu versorgen. "Roher Kakao ist ein idealer Magnesiumlieferant, der Bauchkrämpfen entgegenwirkt, Ingwer kann Übelkeit lindern und Stimmungsschwankungen ausgleichen. Fenchel wirkt gegen Brustschmerzen."

Allerdings sei die Biochemie bei jeder Frau anders. "Manche können etwa Eisen sehr gut speichern und brauchen daher keine regelmäßige Eisenquelle, andere schon", sagt Haselmayr. Sie möchte Frauen ermutigen, selbst zu spüren, was gut tut. "Aus persönlicher Sicht gesprochen: Frauen essen häufig mit dem Blick auf Kalorien, Männer essen dagegen oft nach Geschmack." Dabei gehe die Lust am Essen verloren.

"Der Genuss, die Sinnlichkeit, das gemeinsame Erleben, das sind die wirklich wesentlichen Komponenten für ein gutes Essen zu jeder Zeit."

Frauen-Erwachen: Convention am 19. Oktober, 9 bis 18 Uhr, in der Yogalounge Linz mit Vorträgen und Workshops (u.a. mit Verena Haselmayr). Infos: yogalounge.at

Rezepte für Frauen

Power-Smoothie

Die Stimmungskanone ist gut für die Phase II (nach dem Eisprung):

Zutaten: 1 Banane, 1 TL Rohkakao, 1 gehäufter TL Cashewnussmus, 2 Datteln, 1 EL rohe Kakaonibs zum BestreuenZubereitung: Banane am Vorabend in Stück scheiden und tiefkühlen. Alle Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren.

Polenta-Schnitten

Die Frauenkräuter-Polentaschnitten mit Ingwer-Karotten sind gut für die Phase I (ab Menstruation).

Zutaten: 1,3 l Gemüsebrühe, 350 g Polenta, 300 g Frauenkräuter (Rotklee, Basilikum, Frauenmantel, Beifuß, Petersilie), 2 Schalotten, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss, 1 Msp. Kreuzkümmel. Für die Ingwer-Karotten: 4 mittelgroße Karotten, 3,5 cm frischer Ingwer, 6 EL Olivenöl, weißer Pfeffer, Saft einer halben Zitrone, 1 bis 2 TL Honig, 1 Msp. gemahlener Kreuzkümmel, PistazienkerneZubereitung: Backofen auf 200 Grad C vorheizen. Gemüsebrühe aufkochen, Polenta einrieseln und bei niedriger Hitze 10–15 Minuten quellen lassen. Gehackte Schalotten im Olivenöl glasig anbraten, gehackte Kräuter dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Kreuzkümmel würzen und unter die Polenta rühren. Masse ca. 1,5 cm dick auf mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen und ca. 20 Minuten im Ofen backen.Karotten schräg in Scheiben schneiden und in köchelndem Salzwasser 5–7 Minuten garen. Abseihen, kalt abspülen. Ingwer schälen, fein reiben und mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Honig und Kreuzkümmel in einer Salatschüssel gut verrühren. Karotten dazugeben, Pistazien hacken und über den Salat streuen.Polenta aus dem Ofen nehmen, in Rauten schneiden, mit Kräutern garnieren und mit lauwarmem Salat servieren.