Erhöhte Herzgefahr bei Psoriasis

Es zeigt sich bei den Betroffenen aber auch eine zweite Problematik: Oft erkranken sie frühzeitig an einem Herzinfarkt oder erleiden einen Schlaganfall. Das Risiko wurde insbesondere mit einer durch entzündliche Prozesse schneller auftretenden Gefäßverkalkung (Atherosklerose) in Verbindung gebracht. Italienische Wissenschafter haben nun allerdings eine Fehlfunktion der kleinen Blutgefäße des Herzens als mögliche Ursache nachgewiesen. Dermatologe Stefano Piaserico von der Universität Padua in Italien spricht von einer "koronaren mikrovaskulären Dysfunktion". Eine solche Fehlfunktion führt zu einer Verringerung der Fähigkeit der Blutgefäße des Herzens, sich bei erhöhtem Sauerstoffbedarf entsprechend zu erweitern.

Auswirkungen auf die Therapie

Laut Experten sollte das Konsequenzen für die Behandlung selbst haben. Eine hoch wirksame Therapie der Hauterkrankung dürfte nämlich zu einer Erholung der Funktion der Herzgefäße führen, schrieben die Autoren. Unter Verwendung bestimmter Biotech-Medikamente sei das bereits mehrfach nachgewiesen worden.

