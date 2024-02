Erhöhte Blutfette: Was ist das?

Wer viel fettreiche und gezuckerte Kost zu sich nimmt, vor allem kombiniert mit ungünstigen Genen, wird früher oder später ein Problem mit dem sogenannten Fettstoffwechsel bekommen. "Denn das Übermaß an zugeführten Fetten kann im Blut nicht mehr verarbeitet und aufgelöst werden, wodurch sich Atherosklerose bilden kann. Die Bestandteile des Fettes lagern sich in Arterien (Gefäße) ab und es kommt zu Verengungen", erklärt Raphael Sieghartsleitner, Assistenzarzt an der Inneren Medizin des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums in Kirchdorf sowie Kurienmitglied der angestellten Ärzte in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Problematisch an der Hyperlipidämie sei, dass man viele Jahre mit ihr leben könne, ohne auch nur das Geringste zu merken. Dieser Zustand kann schwere Erkrankungen nach sich ziehen, wie etwa Schlaganfall, Herzinfarkt oder Pankreatitis, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Auch Organe werden durch daraus resultierende Durchblutungsstörungen in Mitleidenschaft gezogen und nachhaltig beschädigt. "Die Hyperlipidämie verläuft symptomlos, bis bereits irreparable Schäden angerichtet sind – zum Beispiel im Auftreten eines Herzinfarktes."

Gesund leben, gesund altern

Daher sollte man zumindest einmalig, aber noch besser regelmäßig seine Blutfette kontrollieren lassen. Dies geschieht am besten im Zuge einer Gesundenuntersuchung beim Hausarzt beziehungsweise bei einer Laboruntersuchung beim Facharzt für Innere Medizin. Wenn die Werte zu hoch sind, werden weitere Therapiemaßnahmen ergriffen, damit es zu keinen schwerwiegenden Erkrankungen kommt.

Bei wem die Werte gut oder gerade noch gut sind, der sollte auf jeden Fall mit Bewegung und ausgewogener, fettarmer, zuckerreduzierter Ernährung vorbeugend agieren.

Denn im Idealfall bekämpft man hohe Blutfettwerte nicht, sondern beugt rechtzeitig vor. "Beachten Sie auch, dass mit zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Fettstoffwechselerkrankung steigt. Ab dem 30. Lebensjahr nimmt das Risiko dafür kontinuierlich zu. Hieraus resultiert verzögert ein ab dem 45. Lebensjahr erhöhtes Risiko für schwere Erkrankungen wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall."

Daher sollten alle Frauen und Männer bereits im jungen Erwachsenenalter regelmäßig die Blutfettwerte kontrollieren lassen und auf einen gesunden Lebensstil achten. "Bereits früh bei den Blutfetten einzugreifen, ist die beste Vorsorge für ein gesundes Altern", rät Sieghartsleitner.

