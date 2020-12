Der Nikolaus hat ein Säckchen mit Süßigkeiten, Obst und Nüssen gebracht. Der zweijährige Julian will eine Erdnuss probieren und steckt sie in den Mund. Er läuft durch den Raum und schon ist es passiert: Beim Einatmen ist die Erdnuss in die Luftröhre gerutscht. Der Bub hustet – und wenn jetzt alles gut geht, kommt die Nuss einfach wieder zum Vorschein.