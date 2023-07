Epileptische Anfälle: Kann künstliche Intelligenz das vorhersagen?

Epileptische Anfälle entstehen durch unkontrollierte und gleichzeitige elektrische Entladungen vieler Millionen Nervenzellen im Gehirn. Je nach betroffener Region können die Anfälle sehr unterschiedlich sein: Am bekanntesten sind Anfälle mit Zuckungen am ganzen Körper und Verlust des Bewusstseins. Es gibt aber auch eine Vielzahl an weiteren Ausprägungen, z. B. eine krampfhafte Fortführung einer begonnenen Bewegung.