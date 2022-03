Epilepsie: "Normale, gut behandelbare Krankheit"

Die 41-jährige Johanna Heiligenbrunner aus Pregarten leidet seit ihrer Kindheit an Epilepsie, einer neurologischen Erkrankung, die ein Prozent der Bevölkerung betrifft. "Und trotzdem relativ unbekannt ist. Noch immer werden Menschen mit Epilepsie diskriminiert und für geistig beeinträchtigt gehalten – was definitiv falsch ist."

Die Erkrankung hat ihr Leben von Anfang an mitbestimmt, ja manches Mal sogar dominiert. In der Volksschule wurde sie verspottet und von den Lehrern unterschätzt, weil sie sich – aufgrund der Nebenwirkungen der damaligen Medikamente – oft nicht richtig konzentrieren konnte. Auch der Schulsport wurde ihr verboten, obwohl ihr gerade Bewegung gutgetan hätte. Zwei neurochirurgische Operationen im Alter von 17 und 20 Jahren waren erfolgreich. "Ich war danach einige Jahre fast anfallsfrei." Nach einem Skiunfall kamen die Symptome zurück – wenn auch nur in leichter Form. Neue Medikamente machen ihr Leben und die Anfälle aber wesentlich leichter als früher. "Meist leiden Menschen mit Epilepsie und deren Angehörige wesentlich mehr unter der sozialen Ausgrenzung als unter der Krankheit selbst", sagt Johanna Heiligenbrunner.

Betroffene werden diskriminiert

Seit 2014 leitet sie in Oberösterreich die Selbsthilfegruppe Epilepsie. "Ziel ist es, sich mit anderen auszutauschen. Wir wollen erklären, dass Epilepsie eine ,normale‘ Krankheit ist, bei der es leichte und schwere Verläufe gibt – und die mit modernen Medikamenten gut behandelbar ist. Trotzdem werden Betroffene am Arbeitsmarkt nach wie vor diskriminiert", sagt die 41-Jährige. Vor drei Monaten hat sie ein pumperlgesundes Söhnchen zur Welt gebracht – ihr allergrößtes Glück. Viele Jahre lang hatte sie nicht gedacht, dass dieser Wunsch einmal in Erfüllung gehen könnte. Mit der richtigen medizinischen Betreuung verliefen Schwangerschaft und Geburt völlig problemlos. Mit ihrem Partner und einem großen Freundeskreis an ihrer Seite freut sie sich auf ein ganz normales Leben mit dem kleinen Jonathan. "Wenn er größer ist, möchte ich mich wieder im Bereich der Behindertenbetreuung und Integration engagieren."

Der 26. März ist "Purple Day". An diesem Datum soll über diese Erkrankung aufgeklärt werden. Aus diesem Grund wird das Ars Electronica Center in Lila erstrahlen. Infos unter www.selbsthilfe-ooe.at

Die Krankheit

Epilepsie ist eine vorübergehende Fehlfunktion des Gehirns mit einem vielfältigen Erscheinungsbild. Bei einem sogenannten epileptischen Anfall geben Nervenzellen zu viele Signale auf einmal ab.

Dabei kann es unter anderem zu Störungen des Bewusstseins, von Bewegungen oder Wahrnehmungen kommen.

Der erste epileptische Anfall kann in jedem Alter auftreten. Mit den modernen Medikamenten beziehungsweise durch neurochirurgische Eingriffe können 70 Prozent der Betroffenen bei optimaler Therapie langfristig tatsächlich anfallsfrei werden.