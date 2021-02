Epilepsie: Arztbesuch vor einer Corona-Impfung

Epilepsie ist die häufigste chronisch neurologische Erkrankung. In Österreich erkrankt alle zwei Stunden ein Mensch an Epilepsie. "Knapp 50.000 an Epilepsie erkrankte Menschen leben in Österreich. Die meisten Patientinnen und Patienten erkranken daran entweder im Kinder- und Jugendalter oder im Alter von über 65 Jahren", so der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, Univ.-Prof. Thomas Berger.

Dabei sind die Gründe für die Epilepsie in den beiden Altersgruppen sehr unterschiedlich. Während in der Kindheit Entwicklungsstörungen des Gehirns, genetische und metabolische Gründe meist den Epilepsien zugrunde liegen, sind die Ursachen für die Epilepsie im Alter eher vorangegangene Hirnschädigungen, wie Schlaganfall, Demenz oder ein Schädel-Hirn-Trauma. Auch Hirnentzündungen können eine Epilepsie nach sich ziehen.

"Epileptische Anfälle entstehen durch gleichzeitige unkontrollierte, elektrische Entladungen vieler Millionen Nervenzellen im Gehirn", sagt Primar Tim von Oertzen, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Epileptologie. Zwei von drei Patienten, die an Epilepsie leiden, können so behandelt werden, dass sie anfallsfrei bleiben. Neben der medikamentösen Therapie gibt es die Möglichkeit der Behandlung mit einer ketogenen Diät sowie dem chirurgischen Verfahren mit der Epilepsiechirurgie und Hirn- und Nervenstimulatoren, die für schwieriger zu behandelnde Epilepsien zur Verfügung stehen.

Klare Impfempfehlung

"An Epilepsie Erkrankte haben kein höheres Risiko, schwerer an Covid-19 zu erkranken", so von Oertzen, der trotzdem eine Impfempfehlung ausspricht. "Bei einigen Menschen mit Epilepsie kann aber Fieber nach einer Impfung dazu führen, dass Anfälle provoziert werden. Daher sollten Betroffene zuvor mit ihrem Neurologen reden, ob dabei Medikamente zur Vermeidung von Fieber eingenommen werden sollen. Auf alle Fälle sollten Menschen mit Epilepsie die Impfärzte über ihre Erkrankung informieren", so Berger.

Zum Internationalen Tag für Epilepsie gibt es für Betroffene, Angehörige und Interessierte am 11. Februar um 18.30 Uhr eine virtuelle Informationsveranstaltung. Anmeldung unter www.tag-der-epilepsie.at