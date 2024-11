Entwicklungsstörungen: 3 Tipps, wie Sie Ihr Kind optimal unterstützen

Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht und sie optimal gefördert werden. Wie das gelingen kann, erklärt Primar Johannes Fellinger vom Institut für Sinnes- und Sprachneurologie am Konventspital der Barmherzigen Brüder in Linz. 1 Beobachten und zuhören: Feinfühlig auf die Signale des Kindes zu achten und darauf einzugehen, sei essenziell. Das Kind soll das Gefühl haben, verstanden zu werden. Das gilt in jedem Lebensalter – vom Baby bis zum Teenager. 2 Dialog von Anfang an: