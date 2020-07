Entspannung in der Natur - Kennen Sie "Waldness"?

Was es damit auf sich hat, erklären Projektkoordinatorin Christa Öhlinger-Brandner und Wanderführerin Sabina Haslinger.

Was genau bedeutet Waldness?

Das ist – kurz gesagt – Wellness im Wald oder langsames Eintauchen in die wohltuende Atmosphäre des Waldes. Waldness ist aber mehr als Waldbaden. Es ist ein ursprüngliches, sinnliches, abwechslungsreiches Naturerlebnis begleitet von Waldness-Coaches. Auf besonderen Spaziergängen und Wanderungen im Wald und am Wasser entführen sie die Gäste zu den schönsten Plätzen in der Region Traunsee-Almtal, leiten einfache Übungen für tiefe Entspannung an und vermitteln erlebnisreich Wissen zur Heilkraft des Waldes.

Warum ist der Wald so in den Mittelpunkt gerückt?

Dazu haben sicherlich die vielen Bücher, die sich mit Wald und Waldwirkung beschäftigen, beigetragen. Vermehrtes Natur- und Umweltbewusstsein, die Suche nach nachhaltigen Freizeit- und Urlaubsangeboten tragen auch dazu bei. Unsere Sehnsucht nach Ruhe, Entschleunigung und Rückzug passt perfekt zum Wald.

Was bietet der Wald für die Menschen?

Es ist das Zusammenspiel aus guter Luft, angenehmer Temperatur, Schatten an heißen Tagen, dem besonderen Waldduft, dem entspannenden Grün und den Naturgeräuschen, die uns nachweislich beruhigen. Diese vielen wohltuenden Effekte machen den Wald so besonders für uns.

Gibt es Unterschiede, ob man Waldness im Nadelwald, Bergwald, Laubwald oder Mischwald betreibt?

Aus einer Vielzahl an Untersuchungen weiß man, dass heller Mischwald mit schönen Lichtungen, übersichtlichem Wegenetz und gemütlichen Rastplätzen mit guter Aussicht von vielen Menschen besonders geschätzt wird.

Welche Aktivitäten im Wald sind besonders empfehlenswert?

Bewusst langsames Spaziergehen und Wandern mit ausreichend Zeit zum Kennenlernen von Bäumen und Pflanzen, ein Ausgang mit dem Förster, der sinn- und erlebnisreich durch den Wald führt, aber auch Wyda, eine europäische Bewegungsmeditation, oder die Verbindung von Wald und Wasser beim angeleiteten Kneippen.

Was muss man beim Wandern im Wald beachten?

Ganz wichtig ist der Respekt vor dem Wald. Er ist Lebensraum von vielen Tieren, wertvoller Wirtschaftsfaktor für den Waldbesitzer und Erholungsraum von Waldbesuchern. Für das Projekt "Waldraum Traunsee-Almtal" wurde dazu ein Wald-Knigge erstellt. Ausgebildete Wanderführer bringen ihr Wissen und ihren reichen Erfahrungsschatz ein. Da gibt es Nationalpark-Ranger, Waldpädagogen, Märchenerzähler, es wird meditiert, gejodelt und nach Kräutern gesucht.

Der "Kleine Wald-Knigge" steht unter waldraum.at zum Downloaden zur Verfügung. Zahlreiche Angebote für Walderlebnisse findet man auch unter waldness.info und bei naturschauspiel.at.

