Entspannende Traumreise

Wer derzeit viel vom Reisen träumt, könnte es mit jener Methode aus der Psychologie versuchen, die in Fantasiewelten entführt und schlicht und einfach "Traumreise" genannt wird. Herta Wimberger-Spörker, Psychotherapeutin aus Linz, erklärt, wie diese Ausflüge in die Welt der Entspannung funktionieren. In der Psychotherapie werden Traumreisen beispielsweise zum Aufspüren von innerer Kraft und Weisheit eingesetzt. Als Entspannungsverfahren wirken sie therapeutisch. Sie werden als Geschichten von einem Sprecher erzählt. Ein tiefer Ruhe- und Erholungszustand wird durch eine entspannte Körperposition – auf dem Rücken liegend mit geschlossenen Augen– erzielt. Die Zuwendung durch den Sprecher sowie die Hinwendung auf die meist als angenehm erlebten Bilder in der eigenen Fantasie setzen die "Reise" in Gang. Durch eine herabgesetzte Muskelspannung kommt es zu einer körperlich-seelischen Entspannung. Der Zuhörer stellt sich innere Bilder zu den Texten vor, in die möglichst viele angenehme Sinneseindrücke eingebaut sind.

Vorbereitung: Alles, was man dazu braucht: Einen ruhigen Platz und am besten jemanden, der die Entspannung und die Reise anleitet.

Reise-Start: Wenn man bequem sitzt oder – noch viel besser – liegt, kann man mit folgender Entspannungsübung zur Ruhe kommen. "Der Reisende soll in sich hineinspüren, am besten beginnt man mit der Konzentration auf die Zehen, dann folgen die Fußsohlen, die Knöchel... So geht das weiter, bis die Nasenspitze und die Haarwurzel erreicht sind", sagt Herta Wimberger-Spörker, Psychotherapeutin und Mitglied des Vorstandes des oö. Verbandes für Psychotherapie.

Reise-Ablauf: Der "Reiseführer" leitet an, einen "sicheren Platz" aufzusuchen, an dem man sich besonders gut oder glücklich fühlen kann. "Aus Erfahrung kann man sagen, dass dies zumeist Orte der Kindheit sind, die im Kopf ganz automatisch auftauchen", sagt Wimberger-Spörker. Bei der Hälfte würden dies reale Plätze sein. Oftmals würde es eine Wiese sein oder ein Ort mit einer Quelle. Aber auch Strände, Höhlen oder Berge seien möglich. Der Reisende sollte versuchen, sich den Ort in seiner Fantasie so lebhaft auszumalen, dass er sich kleinste Details der Umgebung sowie seiner Gefühle und seines Verhaltens an diesem Fantasieort vorstellen kann.

Reise-Möglichkeiten: Statt eines Ortes kann man sich auch vorstellen, ein Samenkorn zu sein und durch den Wind an einen sicheren Ort verweht zu werden. "Dann kann man folgende Fragen stellen: Wie blühst Du? Welche Früchte trägst Du? Was blüht und gedeiht in Deiner Nachbarschaft?

Garten-Reisen: Eine weitere Möglichkeit ist die Vorstellung, man sei ein Rosenbusch. Welche Farben tragen die Rosen? Wohin reichen meine Wurzeln? Wie viele Zweige habe ich? Wie fühlt es sich an, wenn die Jahreszeiten wechseln?

Reise-Rückkehr: Die Rückkehr in die Realität erfolgt durch tiefes Durchatmen, sich strecken und Gähnen zur Kreislaufaktivierung Dabei ist es wichtig, die Bilder langsam ausklingen zu lassen und die Beteiligten behutsam in die Alltagswelt zurück zu führen. Wenn der Teilnehmer die Augen wieder öffnet, sollte er mit Körper und Seele wieder in dem Raum, indem er sich befindet, ankommen.

Reise-Erinnerung: Um nicht ganz allein mit seinen Empfindungen dazustehen, kann man sich mit dem "Reiseleiter" austauschen, sofern dies erwünscht ist. Die Erfahrungen aus der Fantasiereise können aufgeschrieben und anschließend vorgelesen werden. Auch das Malen ist eine Form der Darstellung, wobei der Schwerpunkt nicht auf dem künstlerischen Ausdruck liegt.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at