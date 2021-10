Empfehlung für Drittimpfung für Montag erwartet

Das sagte sie gestern bei einem Treffen mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in Wien. Österreich hat bereits begonnen, Senioren und Gesundheitsangestellten einen dritten Stich anzubieten. Zur Auffrischungsimpfung werden die Österreicher künftig per Brief aufgefordert, kündigte Mückstein an. Diese wird auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums nur mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna durchgeführt.

3587 Todesfälle verhindert

Bei den Impfdurchbrüchen (also bei einer Infektion trotz vollständiger Impfung) schneidet laut dem deutschen Robert-Koch-Institut bisher Moderna am besten ab, Biontech und AstraZeneca folgen gleichauf, Johnson&Johnson weist die meisten Impfdurchbrüche auf. In Österreich lag die Impfeffektivität laut AGES zwischen Anfang Februar und Ende September im Schnitt bei mindestens 88 Prozent.

"Gesundheit Österreich" berichtet, dass durch die Corona-Impfungen von Februar bis September österreichweit knapp 12.000 Krankenhausaufenthalte, 3.200 Aufenthalte in Intensivstationen und 3.587 Todesfälle vermieden wurden.