Eltern prägen das Essverhalten ihrer Kinder

Schokolade als Belohnung, keine Nachspeise als Bestrafung: Nahrung wird von Eltern bisweilen pädagogisch eingesetzt. Diese Mechanismen übernehmen Kinder und Jugendliche oft später in ihrem eigenen Essverhalten – insbesondere für die Art und Weise, wie sie in emotionalen Situationen reagieren.

Das zeigt eine neue Studie, die soeben im "Journal of Nutrition Education and Behavior" veröffentlicht wurde. "In der Fachsprache nennt man das emotionales Essen", sagt Forscherin Joanna Klosowska von der Universität Gent in Belgien.

Wenn Eltern Nahrung als Belohnung eingesetzt haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche später in und nach Stresssituationen zum emotionalen Essen neigen. Wurden Kinder in die Zubereitung der Mahlzeiten einbezogen, hatte das den gegenteiligen Effekt.