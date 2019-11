Eisenmangel erkennen

Chronische Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Schlafstörungen: Die Symptome ähneln jenen einer Depression, häufigste Ursache ist allerdings Eisenmangel, der sich auch durch Haarausfall, brüchige Nägel und Blässe manifestieren kann, sagt Internist Bernhard Angermayr bei einer Pressekonferenz in Wien. Nur rund ein Viertel konsultiert deswegen einen Arzt, dabei stünden gut wirksame Therapien zur Verfügung – in knapp einer Dreiviertelstunde könne via Eiseninfusion ein nicht selten über Jahre schleichend entstandener Mangel behoben und die Lebensqualität deutlich verbessert werden.

Die Gesellschaft für ambulante Medizin tourt mit einem Infobus durchs Land und macht morgen, 28. November (10 bis 18 Uhr), auch am Linzer Hauptplatz Station.