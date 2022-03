Eine Wohltat für die Seele: Die Tage werden länger

"Ich habe mich noch nie so sehr auf den Frühling gefreut wie heuer." Diesen Satz hört man derzeit häufig. Für Brigitte Lindenbauer, Fachärztin für Psychiatrie, ist das nicht verwunderlich: "Vielen hat die nicht enden wollende Corona-Pandemie schon schwer zu schaffen gemacht, und nun kam auch noch der Ukraine-Krieg dazu." In der sozialpsychiatrischen Ambulanz von Exit sozial, die Lindenbauer leitet, war in den vergangenen Monaten große Anstrengung nötig, um den Andrang verzweifelter Menschen zu bewältigen.

Einen Lichtblick bringt im wahrsten Sinn des Wortes die Tagundnachtgleiche morgen (20. März), nach der die Tage wieder länger werden als die Nächte. "Damit erwacht auch die Natur wieder, die Welt wird bunter, und wir können wieder Kraft tanken", sagt Lindenbauer. Aber wie kommt es, dass uns ein Mehr an Tageslicht fröhlicher und zuversichtlicher macht? "Die Ursache dafür liegt in der Evolution", erklärt die Psychiaterin. So wie alle anderen Lebewesen sei früher auch der Mensch der Natur ausgeliefert gewesen. "Im Winter fanden unsere Vorfahren aufgrund der Kälte und der kürzeren Tage weniger Nahrung, sie mussten ihren Körper auf Sparmodus stellen", so Lindenbauer. Das hatte zur Folge, dass die Konzentration des Schlafhormons Melatonin in der kalten Jahreszeit stieg und jene des Glückshormons Serotonin sank. "Dieser Prozess ist genetisch in uns Menschen verankert, daher nimmt die Lebensfreude im Winter ab", sagt die Expertin.

Mit den länger werdenden Tagen und zunehmender Wärme erwachen die Lebensgeister, weil wieder mehr Glückshormone ausgeschüttet werden. "Je mehr man sich im Freien aufhält und das Tageslicht nützt, desto rascher geht es daher auch wieder bergauf mit der Stimmung", so die Medizinerin. Bei leichten depressiven Verstimmungen sei Sonnenlicht daher oft ein wirksames Gegenmittel. Lindenbauer empfiehlt Menschen, die sich niedergeschlagen fühlen, viel Zeit im Freien zu verbringen: "Wie Studien beweisen, wirkt sich regelmäßige Bewegung bei Tageslicht extrem positiv auf das Gemüt aus." Treffe man sich für den täglichen Spaziergang zudem mit jemandem, profitiere man noch mehr, weil auch soziale Kontakte der Psyche guttun. Wer an einer richtigen Depression leidet, braucht jedoch unbedingt eine professionelle Therapie.