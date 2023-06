Eine Anleitung zum "Mittsommer-Feiern"

Erdbeerkuchen und Blumenkränze und gemeinsam rund ums Lagerfeuer sitzen: Das sind nur einige der "Zutaten" für ein schwedisches Familienfest im Grünen, weiß Sina Kaiser. Die Reisebloggerin (Nordlandfieber), die oft in Skandinavien unterwegs ist, hat in einem neuen Buch Traditionen und Rezepte aus dem hohen Norden gesammelt.

Sommerfeste wie in Schweden

"Zwar lebt in Schweden nicht jeder in einem idyllisch gelegenen roten Holzhäuschen mit einer bezaubernden Blumenwiese vor der Tür, aber zur Sommersonnenwende zieht es die meisten hinaus in die Natur. Freunde, Familie und Verwandte kommen zusammen und feiern."

Doch es muss gar nicht so termingebunden sein: Vom Kranzflechten übers Apfeltauchen bis zum unkomplizierten Festessen enthält das Geschenkbuch zahlreiche Rezepte, Spiele und DIY-Anleitungen, um den Sommer zu genießen und es sich mit seinen Liebsten in der Natur gemütlich zu machen.

Buchtipp: Sina Kaiser: Meine Midsommar-Momente, erschienen im Groh Verlag, 17 Euro

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper