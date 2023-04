Ein Leben lang beweglich bleiben: Tag der Gelenke bei den OÖN

Gelenksschmerzen kennt fast jeder. "Das Kniegelenk ist davon am häufigsten betroffen", sagt Primar Josef Hochreiter, Leiter der Orthopädischen Abteilung am Ordensklinikum Linz. Doch auch Hüfte, Schulter und Fuß machen vielen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern Probleme.

Arthrose ist die häufigste Ursache für Gelenksschmerzen. Ab 65 Jahren sind knapp die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer davon betroffen. Ein typisches Symptom für eine Arthrose ist die sogenannte Morgensteifigkeit und Schmerz bei Belastungen.

Altersleiden Arthrose

Genau genommen ist Arthrose ein Alterungs- und Abnutzungsprozess. Dabei schwindet der Knorpel zwischen den beiden Gelenkshälften und wird mit dem Alter immer dünner. Wenn schließlich Knochen auf Knochen reibt, sind oft heftige Gelenksschmerzen die Folge. Man kann dem Verschleiß aber auch entgegenwirken und vorbeugen. Als die drei wichtigsten Faktoren für die "Arthrose-Prophylaxe" nennt Primar Josef Hochreiter ausreichend körperliche Aktivität, Normalgewicht und die Vermeidung verletzungsanfälliger Sportarten.

Individuelle Beratung möglich

Der "Tag der Gelenke" ist eine Veranstaltung der OÖNachrichten, des Ordensklinikums Linz und der Apothekerkammer OÖ. Renommierte Expertinnen und Experten geben am Mittwoch, 19. April, in den Promenaden Galerien ab 11 Uhr Auskunft, wie man Problemen vorbeugen kann, welche Therapiemethoden es gibt und wie man nach einer Operation wieder fit wird. In einer Gesundheitsstraße werden individuelle Beratung, Workshops und Testmöglichkeiten, wie beispielsweise Kniegelenksanalyse, Messung der Körperzusammensetzung oder Handkraftmessung, angeboten.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Tag der Gelenke bei den OÖN

Mittwoch, 19. April 2023, von 11 bis 16 Uhr

11 Uhr: Eröffnung des Tages, der neben Gesundheitsvorträgen und -Talks auch andere Programmpunkte zu bieten hat (Vorträge, Wirbelsäulenchecks, Gesundheitsstraße, Blutzuckermessung etc.)

11.30 Uhr: „Wenn die Hüfte schmerzt“: Primar Josef Hochreiter, Leitung Orthopädie im Ordensklinikum Linz, und Oberarzt Florian Sihorsch im Gesundheitstalk

12.15 Uhr: Hallux: „High Heels tun dem Fuß nicht gut“: Oberarzt Dietmar Mattausch, Orthopädie, informiert über verschiedene OP-Methoden.

13 Uhr: „Dem Schmerz vorbeugen“: Prävention, Prophylaxe und konservative Therapien bei Gelenksabnutzung, Primaria Daniela Gattringer, Leitung der Abteilung Physikalische Medizin

13.45 Uhr: „Die Gründe für Knieschmerzen“: Oberarzt Conrad Anderl, stellvertretender Leiter der Orthopädie, informiert über Therapie und OP-Methoden.

14.30 Uhr: „Neues künstliches Gelenk – fit nach der Operation“: Primar Christoph K. Habringer, Leitung Physikalische Medizin & Rehabilitation, Ärztlicher Leiter Reha.ambulant und „Health medizinisches Training“

15.15. Uhr: „Tennisarm? Was hilft bei Schulterschmerzen?“: Oberarzt Reinhold Ortmaier, stv. Leitung Orthopädie, Facharzt Felix Rittenschober, Orthopädie

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer