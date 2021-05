Ein Jahr auf der Corona-Station

Das vergangene Jahr war herausfordernd: für jeden von uns – für die Mitarbeiter in den Spitälern aber noch viel mehr. Verena Reinmüller arbeitet als Krankenschwester auf der Intensivstation im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz und blickt im Gespräch mit den OÖNachrichten auf diese Monate zurück. "Wir leben jetzt schon so lange mit Covid-19 und haben eine Menge gelernt. Vieles ist Routine geworden", erzählt die 29-Jährige.