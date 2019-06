Ein bunter Strauß Gesundheits-Tipps für Jung und Alt

Messen, wiegen, balancieren: Im Foyer der Promenaden Galerien Linz ließen sich Besucher am vergangenen Mittwoch von Kopf bis Fuß gratis durchchecken. Wie einfach Vorsorge funktioniert, konnten die Leserinnnen und Leser am eigenen Leib erleben. Sie konnten sich untersuchen lassen und Tipps für ihre ganz persönlichen Gesundheitsprobleme holen.

Wie hoch ist der Blutdruck? Stimmt der Blutzuckerwert? Und wie wird man ein paar Kilos zu viel am besten los? Wie steht es mit meiner inneren Balance? Habe ich einen gesunden Rücken? Und wie kann ich meine Gesundheit allein mit der Kraft der Gedanken verbessern? All diese Fragen beantworteten Expertinnen und Experten der Fachhochschule für Gesundheitsberufe, der Uniqa, der OÖGesundheitsholding und des Kepler Universitätsklinikums den Leserinnen und Lesern in der mit vielen spannenden Stationen ausgestatteten Gesundheitsstraße.

Schwungvoll ging es zu, als die Tanzschule Horn mitten in den Promenaden Galerien zu einem flotten Tänzchen lud. Mit bunten Hanteln ausgestattet, formierten sich die Teilnehmer zu einem Kreis und zeigten eindrucksvoll, wie einfach auch Ungeübte in Bewegung kommen können. Und wen zwischendurch der kleine Hunger oder Durst plagte, der konnte sich gratis mit einem gesunden Weckerl der Bäckerei "Brotsüchtig" versorgen.

Die Qual der Wahl

Interessierte hatten von 9 bis 17 Uhr die Qual der Wahl zwischen der Gesundheitsstraße im Eingangsbereich, den Workshops in den Seminarräumen und hochkarätigen Gesundheits-Talks im OÖN-Forum. Viele – vor allem weibliche – Gäste pendelten zwischen den Ständen und dem großen Saal hin und her und ließen sich von den kompetenten Ansprechpartnern für die verschiedenen Facetten der Gesundheit begeistern.

"So gut kann es sich anfühlen, etwas für die eigene Gesundheit zu machen. Hoffentlich gibt es so einen Tag bald wieder." Sätze wie diese waren im Publikum immer wieder zu hören.