"Ein besseres Training als Wandern gibt es nicht"

„Wandern vereint in sich viel, was uns einfach guttut“: Natur, Bewegung, Ausdauer, Geschicklichkeit, Koordinationstraining und Geselligkeit

OÖN: Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um fit zu bleiben und gesund älter zu werden? Wiesauer: In Bewegung bleiben, das ist das Allerwichtigste – und zwar körperlich wie geistig. Bewegung bringt Sauerstoff bis in die letzte Körperzelle, und wo Sauerstoff und Wasser sind, haben Alterungsprozesse schlechtere Karten. Man sollte neue Dinge denken und auch tun. Ein Beispiel: Wenn jemand ein versierter Tennisspieler ist, ist es zwar eine gute Übung, wenn er immer nur Vorhand spielt. Aber das