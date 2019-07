Ein Apfel ist gesund, drei machen eine Fettleber

Ein Orangensaft zum Frühstück, ein Apfel im Müsli, eine Banane zwischendurch: Wer sich so ernährt, isst einerseits gesund – konsumiert andererseits aber sehr viel Zucker. "Obst kann definitiv auch ungesund sein. Schließlich enthält es je nach Sorte auch viel Fruchtzucker", schreibt der Allgemeinmediziner und Fernseharzt Carsten Lekutat.

Sein aktuelles Buch heißt "Ein Apfel macht gesund, drei Äpfel machen eine Fettleber" und beschäftigt sich damit, wie Nährstoffe in unserem Körper wirken. Er zeigt darin auf, dass, während viele Lebensmittel auch in großen Mengen nützlich oder wenigstens unbedenklich sind, andere unseren Stoffwechsel schon in kleinen Mengen aus dem Gleichgewicht bringen können. "Unzählige Beschwerdebilder von Patienten hängen direkt oder indirekt mit der Nahrung oder einzelnen Nahrungskomponenten zusammen. Wir Ärzte werden lernen müssen, in Zukunft ernährungsbedingte Faktoren viel mehr in Diagnosen einzubeziehen", sagt Lekutat. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass Grapefruits die Wirkung von Medikamenten abschwächen können? Oder dass man mit Kirschsaft Muskelkater behandeln kann und mit Sauerkraut ein schlechtes Darmmilieu? Oder dass Forscher zwischen Brot- und Haferflockentypen unterscheiden? "Erstaunlicherweise zeigen Untersuchungen, dass es Menschen gibt, die auf diese beiden Kohlenhydratquellen mit völlig unterschiedlichen Blutzuckerreaktionen antworten", schreibt Lekutat.

Wie man weiß, zu welcher Gruppe man gehört? "Bekommen Sie einige Zeit nach dem Verzehr von Brot Hunger, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr Blutzuckerspiegel und die Ausschüttung von Insulin auf Brot besonders stark reagieren. Vermutlich sind Sie dann eher der Haferflockentyp", sagt Lekutat und rät in dem Fall, den Tag mit Haferlocken zu beginnen. "Wer ein Brottyp ist, besser mit Brot."

Buchtipp: Carsten Lekutat: Ein Apfel macht gesund, drei Äpfel machen eine Fettleber, Becker Joest Volk Verlag, 20,60 Euro