Echte Entspannung auf den Intensivstationen noch nicht spürbar

Walter Hasibeder, Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), rechnet mit einem Rückgang der Patientinnen und Patienten in Intensivpflege in einer Woche, sagte er im Ö1-Morgenjournal des ORF am Montag. Eine echte Entspannung werde es erst geben, wenn nur mehr zehn Prozent der Intensivplätze mit Covid-Kranken belegt sind, derzeit seien es 30 Prozent.

"Auf den Intensivstationen kommen noch immer Patienten vor allem aus den Covid-Normalstationen, die sich dort verschlechtern. Aber wir rechnen damit, dass wir so in einer Woche wahrscheinlich schon einen Effekt (der durch den Lockdown sinkenden Fallzahlen, Anm.) merken. Dass die Zahl der Intensivstationspatienten nach unten geht", sagte Hasibeder.

Sehr angespannt sei die Lage weiterhin besonders in Salzburg und Oberösterreich. "Von einem Krankenhaus in Oberösterreich weiß ich, dass sie Triageteams gebildet haben, die einmal eine Reihung machen für Patienten, die onkologischen Operationen zugeführt werden, und ein zweites Triageteam, das in der Notaufnahme sitzt und, wenn ein Intensivplatz frei wird, entscheidet, wer den bekommt."

Unfall- oder Schlaganfallpatienten könnten noch behandelt werden, schilderte der Experte. "Aber die Nachsorge ist natürlich suboptimal. Wir müssen die Leute teilweise schneller durch die Intensivstation durchbringen, das heißt manche Patienten haben ein Risiko, dass sie noch eine Komplikation bekommen. Die Qualität ist nicht mehr so wie früher."

Rund 85 Prozent der Covid-Intensivpatienten sind laut Hasibeder nicht geimpft. 15 Prozent seien geimpft, hätten aber Vorerkrankungen oder hätten AstraZeneca oder den Janssen-Impfstoff Johnson und Johnson bekommen.