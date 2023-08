E-Zigaretten fördern Neigung zu Thrombosen

Das aufgenommene Nikotin steigert die Neigung zu Blutgerinnseln, und die Funktion der Blutgefäße wird verschlechtert. "Das ,Vaping‘ mit E-Zigaretten wird immer populärer, obwohl es ständig zunehmende Hinweise auf negative Effekte für die Gesundheit gibt", sagt Studienautor Gustaf Lyytinen vom Karolinska-Institut in Stockholm. Das Nikotin mache bei regelmäßigem Gebrauch auch abhängig. E-Zigaretten mit Nikotin würden ebenfalls Entzündungsreaktionen in der Endothelzellschicht ("Innenauskleidung" von Blutgefäßen) verursachen. Andere Studien hätten vermehrte Entzündungszeichen der unteren Atemwege, aber auch eine Erhöhung der Gefäßsteifigkeit gezeigt, berichten die Wissenschafter in ihrer Arbeit.

