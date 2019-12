E-Zigaretten erhöhen Risiko für Lungenkrankheiten

Die Forscher befragten tausende Menschen, darunter Dampfer, Tabakraucher, Ex-Raucher und Nicht-Raucher, über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb dieser zeit zu erkranken, war für Dampfer um 30 Prozent höher als für abstinente Menschen, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin "American Journal of Preventive Medicine" berichteten. Bei Tabakrauchern war die Wahrscheinlichkeit um etwa 150 Prozent höher.

Insgesamt flossen in die Untersuchung Daten von mehr als 190.000 Menschen ein, die zunächst keine Lungenkrankheiten hatten. Innerhalb von zwei Jahren gab es bei insgesamt rund 1.100 Teilnehmern Hinweise auf eine solche Erkrankung. In der Untersuchung ging es um COPD, Asthma und Bronchitis. "Ein konsequenter Umstieg von normalen Zigaretten auf E-Zigaretten kann das Risiko für Lungenkrankheiten senken. Allerdings macht es kaum jemand", sagte Stanton Glantz von der University of California. Die meisten Raucher, die zur E-Zigarette wechselten, hätten weiterhin auch Tabak geraucht, was besonders gefährlich sei. Das Risiko für Lungenerkrankungen sei dabei um 230 Prozent höher als bei abstinenten Menschen.

Die Forscher wiesen auch auf die Schwächen ihrer Studie hin. So hätten sich die Krankheiten schon vor dem Untersuchungszeitraum entwickeln können, bevor die Symptome auftraten. Zudem konnte nicht genau erfasst werden, wie oft Konsumenten von E-Zigaretten tatsächlich dampften. Erstmals seien aber Menschen untersucht worden, die zu Beginn der Studie noch nicht als lungenkrank galten. Die Studie steht in keinem Zusammenhang mit den mysteriösen Fällen akuter Lungenerkrankungen in den USA. Dort waren laut der US-Gesundheitsbehörde CDC bis 10. Dezember 52 Menschen nach den Gebrauch von E-Zigaretten gestorben, 2.409 wurden im Krankenhaus behandelt. Als Ursache wird ein aus Vitamin E gewonnenes Öl vermutet.