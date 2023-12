Durch die Nase zu atmen, schützt oft vor Infektionen

Darauf macht die Ärztekammer für Oberösterreich aufmerksam. Bei Outdoor-Aktivitäten solle man beachten, dass die kalte Luft nicht direkt in den Mund kommt. "Zieht man die Luft durch die Nase ein, strömt schon vorgewärmte und befeuchtete Luft weiter in den Hals. Das ist gut für die dortige Schleimhaut", so Georg Langmayr, Fachgruppenvertreter für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Atmet man jedoch durch den Mund, trocknen die Schleimhäute eher aus, sind dann ein "idealer Nährboden für Infektionen – wie etwa die Entzündung des Rachens, eine Angina oder eine Kehlkopfentzündung".

Man könne die Schleimhäute auch durch Inhalation befeuchten, am besten mit einem Ultraschallvernebler. So käme neben Feuchtigkeit auch Kochsalz zu den Schleimhäuten – anders, als wenn man sich über einen Topf mit heißem Wasser beugt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper