Drei Viertel der Mütter stillen gerne

74 Prozent der Mütter stillen oder haben gerne gestillt – doch mehr als zwei Drittel haben dabei negative Reaktionen in der Öffentlichkeit erlebt. Dies zeigt eine gestern veröffentlichte Umfrage von MAM Babyartikel, an der mehr als 1900 Frauen in Österreich, Deutschland und der Schweiz teilgenommen haben. Knapp die Hälfte der Frauen stillt die Babys, bis sie sechs bis neun Monate alt sind, jede Fünfte tut dies länger als ein Jahr (19,9 Prozent). Das Hauptmotiv für das Stillen ist bei 94,3 Prozent, die Gesundheit ihres Kindes zu fördern. "Weil es die Bindung zwischen Mutter und Kind begünstigt" nannten 76,5 Prozent. Und "weil man Muttermilch immer dabei hat" war für 76,1 Prozent ein Mitgrund.

Auch heutzutage läuft das Füttern für zwei Drittel außerhalb der eigenen vier Wände nicht immer stressfrei ab; 39,2 Prozent ist das Stillen in der Öffentlichkeit unangenehm. Sie erzählten von unaufgeforderten, teilweise sehr übergriffen Bemerkungen und Ratschlägen.