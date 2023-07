Drei Tipps für Sport bei Hitze

Sollte man bei hohen Temperaturen auf Sport verzichten? "Das muss nicht sein, wenn man gewisse Regeln einhält", sagt Ronald Ecker, Allgemein- und Sportmediziner in Marchtrenk sowie Co-Referent für Primärversorgungseinheiten in der Ärztekammer OÖ. "Frühaufsteher sind im Sommer eindeutig im Vorteil: Morgens ist die Luft noch vergleichsweise kühl und frisch. Auch die Ozonbelastung ist dann am geringsten. Wer nicht für Frühsport gemacht ist oder beruflich schon früh startet, verlegt sein Training auf die späten Abendstunden", rät der Mediziner.

Sonne meiden: Auf jeden Fall sollte man die Mittagssonne meiden! Achten Sie auf die lokalen Gegebenheiten und verlegen Sie – falls vorhanden – die Trainingseinheiten in einen schattigen Wald.

Sonnenschutz: Wenn man in der prallen Sonne unterwegs ist, muss der Kopf durch eine Kappe zur Vermeidung eines Sonnenstichs unbedingt geschützt werden. "Im Schatten würde ich mich bevorzugt ohne Kappe bewegen. Denn ein guter Teil des Wärmeaustausches erfolgt über die Kopfhaut", erklärt Ecker. Ein kleiner Tipp: Das Kühlen der Haut mit kaltem Wasser bringt übrigens viel! Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor sollte selbstverständlich sein.

Flüssigkeitszufuhr: Bei sportlicher Aktivität in der Hitze sollte pro Stunde zumindest ein halber Liter getrunken werden, ansonsten drohen Dehydratation und Kreislaufprobleme. "Natürlich gewöhnt man sich im Laufe des Sommers an die hohen Temperaturen – der Mensch kann sich an viele Gegebenheiten anpassen. Dennoch muss die Trainingsintensität bei hohen Temperaturen nicht ans Limit gehen – wozu auch?"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper