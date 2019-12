Drei Mal täglich Zähne putzen schützt das Herz

Das legt eine Studie nahe, die im Fachblatt "European Journal of Preventive Cardiology" veröffentlicht wurde. Demnach haben Menschen, die sich dreimal am Tag die Zähne putzen, ein geringeres Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienzen. An kaum einem anderen Ort unseres Körpers tummeln sich mehr Bakterien als in der Mundhöhle. Wird die Zahnreinigung vernachlässigt, werden diese nicht mehr in Schach gehalten, Entzündungen können entstehen.

Putzen beugt Entzündungen vor

Die Forscher vermuten, dass regelmäßiges Zähneputzen Bakterien in den schwer erreichbaren Taschen zwischen Zahnfleisch und Zähnen reduziert – und damit verhindert, dass diese in den Blutkreislauf gelangen. Der Zusammenhang zwischen Zahnhygiene und einer Reihe von Krankheiten ist schon seit längerem bekannt – etwa bei Lungenentzündungen und Schlaganfällen.