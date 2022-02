Drei Kontakte mit Spike-Protein sind bester Schutz

Die gebildeten Antikörper sind dann nicht nur in hinreichender Menge vorhanden, sondern auch in der Lage, neue besorgniserregende Varianten wie derzeit Omikron zu neutralisieren.

Zwei Impfungen und ein Booster, eine Durchbruchserkrankung nach zwei Impfungen oder zwei Impfungen nach einer Erkrankung – in allen diesen drei Fällen hat die in "Nature Medicine" publizierte Studie der TU München eine qualitativ hochwertige Antikörper-Antwort des Immunsystems auf das Coronavirus nachgewiesen. Die Forscher zeigten auch, dass weniger die Menge der Antikörper, sondern die Effektivität, sich an das Virus zu binden, für den Schutz ausschlaggebend ist.